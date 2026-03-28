Lo sfregio a Meloni La Russa è Nordio del corteo pacifista | Simboli di odio

A Roma si avvicina una manifestazione pacifista, con un grande dispositivo di sicurezza predisposto per garantire l’ordine durante il corteo “No Kings Italia”. Nel corso delle proteste, sono stati segnalati alcuni episodi di insulti e offese rivolte a rappresentanti istituzionali, tra cui uno sfregio a un membro del governo. La polizia ha attivato misure per gestire eventuali criticità, mantenendo alta l’attenzione sulla sicurezza pubblica.

Roma si prepara a una giornata ad alta tensione per il corteo “No Kings Italia”, con un imponente dispositivo di sicurezza messo in campo per evitare criticità. Nella Capitale sono stati mobilitati oltre mille operatori delle forze dell’ordine, tra polizia, carabinieri e guardia di finanza, affiancati anche dalla polizia locale, come deciso nei tavoli sulla sicurezza coordinati dalla Questura. Il piano prevede una presenza capillare lungo tutto il percorso della manifestazione e nei punti più sensibili del centro, con l’obiettivo di garantire ordine pubblico e prevenire eventuali disordini. L’attenzione è particolarmente alta, anche per il rischio di infiltrazioni da parte di gruppi antagonisti e anarchici. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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