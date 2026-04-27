Durante un intervento pubblico, un rappresentante delle forze progressiste ha commentato che, nel caso in cui le comunità dovessero sfiduciare i leader attuali, si prenderebbe in considerazione l’ipotesi di cercare un “Papa straniero” come guida. La frase ha generato reazioni e discussioni, evidenziando le tensioni tra le diverse componenti politiche. L’intervento si è concentrato sulla necessità di trovare figure di riferimento che possano rappresentare meglio le istanze dei cittadini.

"Il fatto del federatore nasce dal fatto che i soggetti che in questo momento guidano le varie forze progressiste non siano ritenuti idonei dalle rispettive comunità: se dovesse accadere che le comunità ci sfiduciano, cercheremo in giro qualche ' Papa straniero '. Se c'è sfiducia, è ovvio che dobbiamo orientarci diversamente". Sembra far buon viso a cattivo gioco, Giuseppe Conte: il leader del Movimento 5 Stelle, che per primo dopo la vittoria del "No" al referendum sulla giustizia ha rilanciato nel campo largo l'ipotesi delle primarie di coalizione, risponde così a Silvia Salis, sindaca di Genova e aspirante leader del centrosinistra che ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa sul Canale Nove, domenica sera, ha candidamente ribadito che in una sfida tra Conte ed Elly Schlein come candidato premier non voterebbe nessuno.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Silvia Salis da Fazio, il gelo di Conte: "Quando si parla di Papa Straniero"

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