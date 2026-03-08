Durante la trasmissione domenicale, un giornalista ha criticato il Papa, sostenendo che non abbia il coraggio di nominare Trump. Ha anche evidenziato che, pur condannando la guerra, il Pontefice non si è espresso contro l'ex presidente degli Stati Uniti. La polemica ha suscitato un certo gelo tra i presenti, con riferimenti specifici a un precedente commento sul Papa Leone e la sua nazionalità americana.

Papa Leone? "È americano", sottolinea Massimo Giannini a Che tempo che fa domenica 8 marzo facendo notare che il Pontefice condanna la guerra, ma non Donald Trump. I responsabili dell'attacco all'Iran "hanno un nome e un cognome" e il Papa "è una figura che non è un politico, ma che ha quel portato spirituale così alto. Deve avere il coraggio di nominarli, quei personaggi responsabili di quei bombardamenti e di quelle violenze. Papa Francesco lo faceva, io vorrei che lo facesse anche Papa Prevost", continua l'editorialista di Repubblica. L'attacco choc di Orsini a Meloni e al governo. Crosetto: "Basta, superato il limite" L'attacco choc di Orsini a Meloni e al governo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Giannini se la prende col Papa: "Non ha il coraggio di nominare Trump", gelo da Fazio

Benigni spiazza Fazio: “Il Papa? Ecco cosa gli ho detto”. Gelo in studioUn racconto che mescola televisione, emozione e spiritualità, capace di catturare l’attenzione del pubblico ben oltre i confini dello studio...

Ucraina, Zelensky non s’illude: “Non c’è nessuna tregua del gelo”. E respinge l’invito al Cremlino: “Venga Putin a Kiev, se ha coraggio”Roma, 30 gennaio 2026 - Non è chiaro quando inizierà la 'tregua del gelo' annunciata ieri da Donald Trump, visto che nella notte sull'Ucraina sono...

Una selezione di notizie su Giannini se la prende col Papa Non ha....

Dazi Trump, Giannini punge il governo: Quando vedo certe immagini mi torna in mente Fracchia...Nel commentare la questione dei dazi imposti da Donald Trump, Massimo Giannini ha rivolto una stoccata al governo italiano. la7.it

Giannini: Meloni si offende se la si definisce cheerleader di Trump, ma come la si può giudicare?A diMartedì Massimo Giannini interviene nel dibattito politico con una riflessione pungente su Giorgia Meloni. Il giornalista osserva come la premier si offenda quando viene definita una cheerleader ... la7.it