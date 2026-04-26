Silvia Salis a Che tempo che fa | Faccio la sindaca di Genova e voglio dimostrare di saperlo fare bene

Da genovatoday.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un'intervista televisiva, una sindaca di una grande città ha affermato di voler dimostrare la propria capacità di governare efficacemente. Ha sottolineato che il suo impegno è rivolto a portare avanti il lavoro con la collaborazione della sua giunta, con l’obiettivo di ottenere risultati concreti. La politica locale si concentra sulle sfide quotidiane di amministrare una città complessa e in continuo movimento.

“Faccio la sindaca di Genova e l’obiettivo è dimostrare di saperlo fare bene insieme alla mia giunta”. Ospite a Che tempo che fa, il programma in onda su Nove condotto da Fabio Fazio, la sindaca di Genova Silvia Salis rivendica la centralità del suo ruolo amministrativo e prova a smarcarsi dalle.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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