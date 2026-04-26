Silvia Salis a Che tempo che fa | Faccio la sindaca di Genova e voglio dimostrare di saperlo fare bene

Durante un'intervista televisiva, una sindaca di una grande città ha affermato di voler dimostrare la propria capacità di governare efficacemente. Ha sottolineato che il suo impegno è rivolto a portare avanti il lavoro con la collaborazione della sua giunta, con l’obiettivo di ottenere risultati concreti. La politica locale si concentra sulle sfide quotidiane di amministrare una città complessa e in continuo movimento.

“Faccio la sindaca di Genova e l’obiettivo è dimostrare di saperlo fare bene insieme alla mia giunta”. Ospite a Che tempo che fa, il programma in onda su Nove condotto da Fabio Fazio, la sindaca di Genova Silvia Salis rivendica la centralità del suo ruolo amministrativo e prova a smarcarsi dalle.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Fabio Fazio ospita la donna del momento: Silvia Salis domenica a Che tempo che fa Che Tempo Che Fa, Carlo Conti e Silvia Salis tra gli ospitiFabio Fazio torna questa sera, domenica 26 aprile, con un nuovo appuntamento di Che Tempo Che Fa, in onda dalle 19. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Tutti parlano di Silvia Salis; Silvia Salis si prepara a sfidare la destra - Donato Paolo Mancini; Silvia Salis in tv, sarà al fianco di Fabio Fazio: quando e dove; L’invenzione di Silvia Salis. Che Tempo Che Fa stasera su NOVE: Silvia Salis e Carlo Conti ospiti del 26 aprileTorna stasera 26 aprile Che Tempo Che Fa con Fabio Fazio: tra gli ospiti Silvia Salis, Carlo Conti e Roberto Saviano. Spazio anche al Tavolo con Arianna Fontana e tanta musica live con Serena Brancale ... movieplayer.it Silvia Salis a Che tempo che fa non sarà una semplice intervista, dietro c'è molto di più: l'arte di Fabio Fazio di intercettare il momentoDopo Chiara Ferragni e Stefano De Martino, il conduttore di Nove ribadisce il concetto: per certificare la propria notorietà in tv bisogna ancora passare da lui ... libero.it Total jeans, look molto casual, ma soprattutto una drastica frenata sull'ipotesi di candidarsi alle Politiche. Così Silvia Salis in tv intervistata da Fabio Fazio a "Che tempo che fa" https://www.ilsecoloxix.it/genova/2026/04/26/news/salis_fabio_fazio_tv_che_tempo - facebook.com facebook