Silvia Mezzanotte canta Mina allo Storchi un viaggio nell' anima della musica italiana

Domani, martedì 28 aprile, al Teatro Storchi di Modena SILVIA MEZZANOTTE porta in scena "SILVIA MEZZANOTTE canta MINA", un intenso recital che rende omaggio alla più grande interprete della musica italiana."Con talento, intelligenza e coraggio – racconta Silvia Mezzanotte – Mina ha saputo.🔗 Leggi su Modenatoday.it

SILVIA MEZZANOTTE canta MINA - Auditorium Giovanni Arvedi CREMONA 16/11/2025

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