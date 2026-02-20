Silvia Mezzanotte in concerto a Torino | un viaggio nell' anima di Mina tra musica e parole
Silvia Mezzanotte sale sul palco del Teatro Alfieri di Torino per rendere omaggio a Mina con un concerto speciale. La cantante porta in scena brani storici e racconti personali, coinvolgendo il pubblico con la sua voce calda e sincera. Si esibisce davanti a una platea gremita di fan appassionati, pronti a lasciarsi trasportare da musica e parole. La serata promette di essere un viaggio emozionante tra ricordi e nuove interpretazioni.
Il palcoscenico del Teatro Alfieri di Torino si prepara a vibrare per un appuntamento di grande prestigio e intensità emotiva. Lunedì 23 febbraio, alle ore 21, Silvia Mezzanotte porterà in scena “Silvia Mezzanotte canta Mina”, un raffinato recital che non è solo un omaggio alla "Tigre di Cremona", ma un vero e proprio atto d’amore verso l'artista che ha maggiormente segnato la storia della musica e del costume italiano. Lo spettacolo si propone come un viaggio evocativo tra musica e parole, dove la Mezzanotte mette a disposizione la sua voce straordinaria e la sua maturità artistica per reinterpretare un repertorio monumentale.🔗 Leggi su Torinotoday.it
