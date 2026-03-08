Musica | Silvia Mezzanotte a Novara con uno spettacolo dedicato a Mina

Giovedì 12 marzo alle 21, sul palco del Teatro Coccia di Novara, Silvia Mezzanotte si esibirà in uno spettacolo dedicato a Mina. L'artista proporrà un recital intitolato

Giovedì 12 marzo, alle 21, sul palco del Teatro Coccia di Novara, Silvia Mezzanotte porta in scena "Silvia Mezzanotte canta Mina", un intenso recital che rende omaggio alla più grande interprete della musica italiana. "Con talento, intelligenza e coraggio - racconta Mezzanotte - Mina ha saputo ispirare intere generazioni di donne. Oggi mi sento pronta a raccontarla attraverso la mia maturità, voce e anima. Ma non basta la voce. per cantare Mina servono lacrime, sudore, ironia, cadute e risalite. Serve esperienza, quella che solo la vita ti può dare". Sul palco insieme a Silvia Mezzanotte ci sarà l'ensemble Le Muse, composto da nove talentuose musiciste, diretto dal Maestro Andrea Albertini, per un concerto elegante e potente dove musica e parole si intrecciano in un viaggio evocativo tra ricordi, emozioni e identità al femminile. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Silvia Mezzanotte in concerto a Torino: un viaggio nell'anima di Mina tra musica e paroleIl palcoscenico del Teatro Alfieri di Torino si prepara a vibrare per un appuntamento di grande prestigio e intensità emotiva.

Al Teatro del Fuoco Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale ripropongono la musica dei Matia Bazar per un concerto di beneficenzaVenerdì 16 gennaio alle 21 Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, i Matia Bazar delle più belle canzoni della musica leggera italiana saranno al Teatro...

Silvia Mezzanotte, canta Mina

Contenuti utili per approfondire Silvia Mezzanotte.

Temi più discussi: For Life Onlus porta al Teatro Coccia Silvia Mezzanotte per il nuovo Concerto per la Vita; Giovedì 12 marzo SILVIA MEZZANOTTE porta in scena al Teatro Coccia di NOVARA SILVIA MEZZANOTTE canta MINA; Teatro Sociale, Silvia Mezzanotte canta Mina; Venerdì 6 marzo, SILVIA MEZZANOTTE terrà una masterclass sull’arte dell’interpretazione a CASTELFRANCO VENETO | MEI - Meeting Degli Indipendenti - MEI.

SILVIA MEZZANOTTE porta in scena al Teatro Coccia di NOVARA SILVIA MEZZANOTTE canta MINApoliticamentecorretto.com - SILVIA MEZZANOTTE porta in scena al Teatro Coccia di NOVARA SILVIA MEZZANOTTE canta MINA ... politicamentecorretto.com

For Life Onlus porta al Teatro Coccia Silvia Mezzanotte per il nuovo Concerto per la VitaNon si fermano i Concerti per la Vita targati For Life Onlus. Il prossimo appuntamento è fissato per giovedì 12 marzo alle 21, come sempre al Teatro Coccia di Novara, con un’ospite d’eccezione: Silv ... lavocedinovara.com

Musica tutti gli appuntamenti https://iltorinese.it/2026/02/22/rock-jazz-e-dintorni-a-torino-jethro-tull-e-silvia-mezzanotte/ - facebook.com facebook