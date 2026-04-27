Dal 10 febbraio, Giorgio Silli ricopre il ruolo di segretario generale dell’Organizzazione Internazionale Italo-Latino Americana. In un suo intervento, ha dichiarato di essere molto orgoglioso di rappresentare la città e di mostrare al mondo le sue caratteristiche. La nomina di Silli rappresenta un momento importante per la rappresentanza internazionale della città, secondo quanto affermato dal nuovo segretario.

Giorgio Silli dal 10 febbraio scorso è segretario generale dell’Organizzazione Internazionale Italo-Latino Americana (Iila). Ha sempre Prato nel cuore e lo ha dimostrato anche con l’evento che si tiene oggi al Teatro Metastasio (ma anche in altri luoghi come il Museo del Tessuto e Palazzo Pretorio), accendendo così i riflettori internazionali sulla città. "Si tratta di un evento internazionale di grandissima portata – dice orgoglioso e con grande soddisfazione l’esponente di Forza Italia ed ex sottosegretario agli Affari Esteri – Non è stato semplice trovare la quadra per organizzare l’evento a Prato. C’erano molte perplessità logistiche legate alla necessaria sicurezza e a trasporti efficienti ma alla fine è tutto ok".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Silli: ’È un grande orgoglio mostrare la città al mondo’

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