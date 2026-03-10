De Martinis sull' apertura straordinaria al pubblico della Stella Maris nelle giornate Fai | Grande orgoglio per la città

La Stella Maris, l’ex colonia abbandonata da decenni, sarà aperta al pubblico il 21 e 22 marzo in occasione delle giornate Fai. I lavori di riqualificazione sono in fase di completamento e l’apertura straordinaria permette ai visitatori di scoprire questa struttura. De Martinis ha commentato questa iniziativa come un momento di grande orgoglio per la città.

L'ex colonia del lungomare dove i lavori di riqualificazione sono quasi al termine, sarà aperta eccezionalmente al pubblico nelle due giornate Fai del 21 e 22 marzo La Stella Maris, l'ex colonia abbandonata da decenni dove si stanno concludendo i lavori di riqualificazione, sarà aperta eccezionalmente al pubblico il 21 e 22 marzo, in occasione delle giornate Fai. Abbiamo raggiunto il sindaco di Montesilvano e presidente della Provincia di Pescara Ottavio De Martinis, per un commento sull'importante iniziativa che apre la strada verso l'apertura ufficiale, una volta conclusi i lavori, entro la fine della primavera. Ricordiamo che nella Stella Maris sorgerà un polo universitario e di ricerca dell'università d'Annunzio, oltre a diventare un punto di riferimento per ospitare convegni, eventi di varia natura. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Articoli correlati Manfredi: “Stadio Maradona aperto al pubblico nelle Giornate Fai”Tempo di lettura: < 1 minutoIn occasione delle Giornate Fai, in programma il 21 e 22 marzo, lo stadio Maradona aprirà le sue porte alla cittadinanza. 780 tesori nascosti aprono al pubblico: tornano le Giornate FAI di PrimaveraIl “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico.