Salma Hayek e l' orgoglio nel mostrare i suoi capelli bianchi anche con la riga in mezzo amatissima dalla Gen Z
Salma Hayek ha deciso di sfoggiare i capelli bianchi perché si sente a suo agio con il suo aspetto naturale. La attrice ha mostrato con orgoglio la sua chioma argentata, anche con la riga in mezzo molto amata dalla Generazione Z. Recentemente, ha condiviso sui social una foto in cui si vede chiaramente la nuova colorazione, attirando l’attenzione dei fan più giovani.
È accaduto anche il 15 febbraio, quando l’attrice è intervenuta al Palacio Nacional di Città del Messico, dove insieme alla presidente Claudia Sheinbaum Pardo ha presentato una serie di iniziative a sostegno del cinema locale per attrarre produzioni internazionali in Messico, il paese di cui Hayek è originaria. «Non esiste al mondo un altro paese con una tale diversità ecologica e una simile bellezza, qui abbiamo tutto», ha dichiarato Hayek, come riportato da The Hollywood Reporter. «Nessun altro paese possiede ciò che abbiamo noi». Per l’evento l'attrice aveva i capelli castani portati lunghi e sciolti, con riga centrale, una scelta molto contemporanea approvata dalla Gen Z, che mostrava qualche filo grigio che spiccava sulla chioma scura. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Leggi anche: Acconciatura maschile con la riga in mezzo: gli stili di tendenza del 2026.
Ecco cos'è la Longevity Economy e perché il futuro dell'Italia passa dai capelli bianchi. Nel bene e nel maleLa Longevity Economy si riferisce all'impatto economico della popolazione anziana, che in Italia rappresenta una componente sempre più rilevante.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Lonely Hearts; Anne Hathaway beccata con un ragazzo molto più giovane di lei: che succede ora; STASERA SU MEDIASET; I programmi TV di oggi 14 febbraio 2026: i film per San Valentino.
Salma Hayek e l’elogio dei capelli bianchi: l’attrice normalizza la ricrescita in vacanzaSalma Hayek sta trascorrendo le vacanze a Ibiza, in Spagna. L'attrice, a bordo del suo yatch, ha condiviso una serie di scatti che la ritraggono con indosso un bikini giallo che esalta il suo fisico ... fanpage.it
Nicole Kidman spinge Salma Hayek, tensione ad un evento: Non toccarmi!Nei sette giorni della Paris Fashion Week la capitale francese non solo diventa l’epicentro della moda, ma anche il luogo d’incontro di numerose star internazionali. Quest’anno il momento che ha ... dilei.it
#staseraintv Rai 5 ore 21.20 senza interruzioni pubblicitarie Lonely Hearts (2006) con John Travolta, James Gandolfini, Laura Dern, Jared Leto e Salma Hayek. Ray e Martha sono una coppia di assassini che, fingendosi fratello e sorella, truffa donne sole in c facebook
Alle 21:20 “Lonely Hearts” di Todd Robinson con John Travolta, James Gandolfini, Salma Hayek | Elmer Robinson, detective della omicidi, dà la caccia a Raymond Fernandez e Martha Beck detti i "Lonely Hearts Killers"... x.com