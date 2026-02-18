Salma Hayek ha deciso di sfoggiare i capelli bianchi perché si sente a suo agio con il suo aspetto naturale. La attrice ha mostrato con orgoglio la sua chioma argentata, anche con la riga in mezzo molto amata dalla Generazione Z. Recentemente, ha condiviso sui social una foto in cui si vede chiaramente la nuova colorazione, attirando l’attenzione dei fan più giovani.

È accaduto anche il 15 febbraio, quando l’attrice è intervenuta al Palacio Nacional di Città del Messico, dove insieme alla presidente Claudia Sheinbaum Pardo ha presentato una serie di iniziative a sostegno del cinema locale per attrarre produzioni internazionali in Messico, il paese di cui Hayek è originaria. «Non esiste al mondo un altro paese con una tale diversità ecologica e una simile bellezza, qui abbiamo tutto», ha dichiarato Hayek, come riportato da The Hollywood Reporter. «Nessun altro paese possiede ciò che abbiamo noi». Per l’evento l'attrice aveva i capelli castani portati lunghi e sciolti, con riga centrale, una scelta molto contemporanea approvata dalla Gen Z, che mostrava qualche filo grigio che spiccava sulla chioma scura. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Salma Hayek e l'orgoglio nel mostrare i suoi capelli bianchi, anche con la riga in mezzo amatissima dalla Gen Z

Leggi anche: Acconciatura maschile con la riga in mezzo: gli stili di tendenza del 2026.

Ecco cos'è la Longevity Economy e perché il futuro dell'Italia passa dai capelli bianchi. Nel bene e nel maleLa Longevity Economy si riferisce all'impatto economico della popolazione anziana, che in Italia rappresenta una componente sempre più rilevante.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.