Negli ultimi mesi si è notato un ritorno della silky cami, il top in raso tipico degli anni ’90. Questo capo, caratterizzato da una texture lucida e spesso impreziosito da dettagli in pizzo, sta trovando spazio nelle scelte di abbigliamento per occasioni informali e serali. La sua presenza si sta diffondendo tra le tendenze moda attuali, spesso indossato anche fuori dai contesti più formali senza particolari preoccupazioni.

Ok, parliamone perché questa cosa la stai già vedendo ovunque anche se magari non l’hai ancora collegata: le silky cami, quelle canottiere in raso, spesso con pizzo—sono ufficialmente tornate nel giro dei “going out top”. E non in modo ironico o throwback forzato. Proprio nel senso che le metti per uscire, punto. La differenza rispetto al passato? Prima sembrava quasi “capitato”—tipo hai preso qualcosa dal cassetto lingerie e sei uscita così. Adesso è tutto molto più intenzionale. Sai esattamente cosa stai facendo quando la indossi, ed è questo che la rende attuale. Le silky cami sono tornate: da underwear a outfit vero (di nuovo). Le silky cami non nascono come top “da vedere”.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Silky cami is back: il top lingerie anni ’90 torna (e sì, lo indossi fuori senza pensarci troppo)

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