Treviso | 1500 euro per stabilizzare i contratti e aiutare le famiglie

A Treviso, gli Enti Bilaterali EBiCom e EBt hanno annunciato un intervento di 1500 euro destinato a stabilizzare i contratti di lavoro e sostenere le famiglie. La provincia e il territorio veneto stanno distribuendo una serie di sussidi pensati per favorire la conciliazione tra vita privata e professionale, con un'attenzione particolare alle esigenze delle famiglie. La misura mira a offrire ai lavoratori un aiuto concreto in questo settore.

La provincia di Treviso e il territorio del Veneto si trovano oggi a gestire una mappa dettagliata di sussidi per la conciliazione tra vita privata e professionale, presentata dagli Enti Bilaterali EBiCom-EBt. Mentre il giallo della mimosa anticipa simbolicamente l'8 marzo, le istituzioni del terziario hanno tracciato percorsi concreti per sostenere madri e padri lavoratori nel comparto commercio, turismo e servizi. Le cifre variano da 150 a 300 euro per le rette scolastiche fino a contributi significativi per l'assunzione stabile dopo un periodo di sostituzione. Il contesto territoriale è quello di una regione dove il tessuto economico si regge su micro e piccole imprese che necessitano di flessibilità ma anche di stabilità.