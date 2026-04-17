Contributo affitti 2026 a Giarre | fino a 3.000 euro per le famiglie

È stato pubblicato un avviso regionale che prevede un contributo fino a 3.000 euro per le spese di affitto nel 2026. Il bando è rivolto a nove cittadini residenti nel comune di Giarre. La misura mira a sostenere le famiglie che affrontano i costi di locazione. I richiedenti devono rispettare determinati requisiti e presentare domanda entro i termini stabiliti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Pubblicato il bando regionale. È stato pubblicato un avviso per l’assegnazione di un contributo regionale destinato a sostenere le spese di affitto per il 2026, rivolto a 9 cittadini residenti a Giarre. Il provvedimento, previsto dall’ articolo 57 della Legge Regionale 5 gennaio 2026 n. 1, stabilisce i criteri definiti dal Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali per l’accesso al beneficio. Importo e maggiorazioni previste. Il contributo ammonta a 3.000 euro annui ed è pensato per alleggerire il costo dei canoni di locazione nel mercato privato. È prevista inoltre una maggiorazione: 200 euro in più per ogni figlio oltre il primo, a sostegno delle famiglie più numerose.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Contributo affitti 2026 a Giarre: fino a 3.000 euro per le famiglie Notizie correlate Contributo affitti, fino a tremila euro per le famiglie in difficoltà: chi ha diritto e come fareIn un contesto in cui il costo degli affitti continua a pesare sui bilanci familiari, arriva un nuovo sostegno per chi si trova in condizioni... Bando affitti 2026, fino a 3000 euro di contributo e un mese di tempo per le domandeSolo un mese di tempo – fino al prossimo 27 marzo – per presentare domanda per il contributo affitti 2026. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Avviso pubblico - Contributo affitti 2026; Contributo per la locazione nel mercato privato; Contributo affitti 2026: dalla Regione Siciliana un aiuto da 3.000 euro per le famiglie in difficoltà; Contributo affitti a Palermo, il Comune: ''Domande non ancora aperte, attendere l'avviso ufficiale''. Bonus affitti a Scicli: contributi da 3.000 euro per le famiglieScicli, bando affitto da 3000 euro per famiglie con ISEE entro 10.000€. Scopri requisiti e come presentare domanda entro il 31 agosto 2026 ... quotidianodiragusa.it Caltanissetta, affitti: contributo fino a 3.000 euro per le famiglie a basso redditoIl Comune di Caltanissetta ha pubblicato un avviso per sostenere l’accesso alle abitazioni in locazione, destinato ai nuclei familiari ... radiocl1.it Contributo Affitti 2026 È possibile richiedere il contributo economico per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione. Un aiuto concreto per le famiglie in difficoltà Scadenza: 31 agosto 2026 Qui l’avviso https://www.comune.borgetto.pa.it/novita/ facebook