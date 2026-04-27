Sila in pericolo | 20 sacchi di rifiuti raccolti nei boschi del Tasso

Nel corso di un’attività di pulizia nei boschi del Tasso, volontari di due associazioni hanno raccolto circa 20 sacchi di rifiuti. L’intervento si è svolto nella zona di Camigliatello, dove si sono concentrati sulla rimozione di materiali abbandonati. L’operazione si è concentrata sulla tutela dell’ambiente naturale di Sila.

? Cosa sapere Volontari di Terra Mia e Orizzonte Sila raccolgono 20 sacchi di rifiuti a Camigliatello.. L'intervento mira a proteggere la biodiversità della Riserva Naturale Biogenetica del Tasso.. Circa 20 sacchi di rifiuti sono stati raccolti dai volontari nelle zone limitrofe alla Riserva Naturale Biogenetica del Tasso, a seguito di un intervento coordinato tra diverse associazioni locali per ripulire i boschi di Camigliatello. L’operazione è stata portata avanti con determinazione dalle realtà Terra Mia, Orizzonte Sila e Pro Loco Camigliatello, che si sono messe in gioco per sanare il degrado causato da chi, durante le escursioni o i momenti di svago, non ha rispettato l’ambiente.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sila in pericolo: 20 sacchi di rifiuti raccolti nei boschi del Tasso Notizie correlate Oltre 20 sacchi di rifiuti raccolti a Pegli: "Grazie alla meglio gioventù"Domenica di lavoro per i volontari del Comitato Pegli Bene Comune che, per celebrare la Giornata Mondiale della Terra in programma mercoledì 22... Saronno, i risultati delle Giornate del Verde Pulito: raccolti 160 sacchi di rifiutiÈ stato pubblicato il nuovo bando del Servizio Civile Universale per la selezione di migliaia… Una pausa di colore e cura nel pieno delle terapie...