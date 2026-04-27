Sila in pericolo | 20 sacchi di rifiuti raccolti nei boschi del Tasso

Da ameve.eu 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel corso di un’attività di pulizia nei boschi del Tasso, volontari di due associazioni hanno raccolto circa 20 sacchi di rifiuti. L’intervento si è svolto nella zona di Camigliatello, dove si sono concentrati sulla rimozione di materiali abbandonati. L’operazione si è concentrata sulla tutela dell’ambiente naturale di Sila.

? Cosa sapere Volontari di Terra Mia e Orizzonte Sila raccolgono 20 sacchi di rifiuti a Camigliatello.. L'intervento mira a proteggere la biodiversità della Riserva Naturale Biogenetica del Tasso.. Circa 20 sacchi di rifiuti sono stati raccolti dai volontari nelle zone limitrofe alla Riserva Naturale Biogenetica del Tasso, a seguito di un intervento coordinato tra diverse associazioni locali per ripulire i boschi di Camigliatello. L’operazione è stata portata avanti con determinazione dalle realtà Terra Mia, Orizzonte Sila e Pro Loco Camigliatello, che si sono messe in gioco per sanare il degrado causato da chi, durante le escursioni o i momenti di svago, non ha rispettato l’ambiente.🔗 Leggi su Ameve.eu

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