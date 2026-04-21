Oltre 20 sacchi di rifiuti raccolti a Pegli | Grazie alla meglio gioventù

Domenica di attività per i volontari del Comitato Pegli Bene Comune, che hanno deciso di dedicare la giornata alla pulizia dei giardini Giacomo Catellani. In occasione della Giornata Mondiale della Terra, celebrata mercoledì 22 aprile, sono stati raccolti più di 20 sacchi di rifiuti dai vasconi dei giardini. L’intervento ha coinvolto un gruppo di giovani che si sono impegnati nella rimozione di spazzatura dall’area verde.

Domenica di lavoro per i volontari del Comitato Pegli Bene Comune che, per celebrare la Giornata Mondiale della Terra in programma mercoledì 22 aprile, hanno ripulito i “vasconi” dei giardini Giacomo Catellani, riempiendo oltre 20 sacchi di rifiuti. I grandi vasi che si affacciano sulla.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Trecento chili di rifiuti raccolti grazie ad oltre 100 volontariTrecento chilogrammi di rifiuti raccolti, 60 sacchi riempiti, diversi ingombranti rimossi e 116 partecipanti complessivi. Tevere, 10 sacchi di rifiuti raccolti: la plastica rappresenta quasi la metà dei rifiuti censitiLa 36esima edizione di "Spiagge e Fondali Puliti", la storica campagna nazionale di Legambiente dedicata alla pulizia dei rifiuti abbandonati, ha... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Formia, volontari in azione: raccolti oltre 20 sacchi di rifiuti sulla spiaggia La Salute; Raccolti oltre 200 sacchi di rifiuti abbandonati lungo le strade provinciali e nelle aree verdi; Parco del Serrone ripulita dai volontari, raccolti oltre 100 sacchi di rifiuti; PuliAmo Viadana, volontari al lavoro: raccolti 50 sacchi di rifiuti. Oltre 20 sacchi di rifiuti raccolti a Pegli: Grazie alla meglio gioventùI volontari del Comitato Pegli Bene Comune in campo per l'ambiente, tra loro anche diversi giovani: Non è vero che si disinteressano ... genovatoday.it Oltre 200 sacchi di rifiuti e degrado rimosso: il successo della Giornata Ecologica sull’AltopianoUn bilancio che parla di amore per il territorio, ma che purtroppo evidenzia anche quanto lavoro ci sia ancora da fare contro l’inciviltà. Si è conclusa con numeri impressionanti la Giornata Ecologica ... orvietosi.it Telemia. . Locri Epizefiri, oltre cento partecipanti per l’escursione tra archeologia e natura: un percorso tra cultura, musica e sostenibilità facebook Interamente aperta la Asti-Cuneo, dopo oltre 30 anni d’attesa. Con due corsie per senso di marcia tra Cherasco e Alba Ovest due province, 33 comuni e migliaia di imprese sono ora collegati da un’opera moderna capace di ridurre tempi di percorrenza e raffor x.com