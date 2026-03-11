Saronno i risultati delle Giornate del Verde Pulito | raccolti 160 sacchi di rifiuti

A Saronno, durante le Giornate del Verde Pulito 2026, oltre 500 volontari si sono impegnati nella pulizia della Valle del torrente Lura, raccogliendo complessivamente 160 sacchi di rifiuti. L’evento ha visto la partecipazione attiva di cittadini e associazioni locali, che hanno contribuito a migliorare l’aspetto del territorio attraverso azioni di volontariato mirate alla tutela ambientale.

Concluso il corso di formazione rivolto a florovivaisti e manutentori del verde. Giornate dedicate alla piantagione e alla gestione degli alberi ornamentali, con attenzione alla qualità del materiale florovivaistico e alle corrette pratiche di impianto.