Italia Bio da Canicattì parte la rete nazionale degli istituti agrari

Italia Bio ha deciso di partire da Canicattì per lanciare la nuova rete nazionale degli istituti agrari. La scelta deriva dall’importanza strategica di questa città, che ospita un istituto agricolo di lunga tradizione. In questa occasione, viene presentato il Piano dell’offerta formativa 20252026, con un focus sulla formazione tecnica in agricoltura biologica. L’obiettivo è creare un percorso condiviso tra scuole di tutta Italia, puntando sulla crescita di competenze sostenibili e innovative nel settore agricolo.

Italia Bio ha scelto Canicattì per presentare il Piano dell’offerta formativa 20252026 dedicato alla formazione tecnica in agricoltura biologica e per costituire la nuova rete nazionale di istituti agrari impegnati nel percorso formativo. L’iniziativa è stata illustrata nella sede dell’istituto Galilei, alla presenza del presidente di Italia Bio Lillo Alaimo Di Loro, della dirigente Alessia Guccione, del referente per la formazione Vincenzo Guarneri e del formatore Emanuele Silva. “La proposta formativa di Italia Bio – ha aggiunto Guccione – è anche un’occasione per riflettere sul fabbisogno formativo in agricoltura biologica nel contesto dei programmi ministeriali per gli istituti agrari”.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

