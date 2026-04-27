Siete incapaci maestra insultava bimbi delle elementari | svolgerà 6 mesi di lavori di pubblica utilità

Una maestra di una scuola elementare nel Pescarese, condannata in primo grado per maltrattamenti ai danni di alcuni bambini, è stata ammessa alla messa alla prova in appello. La docente aveva rivolto insulti e commenti offensivi ai bimbi durante le lezioni. La sentenza prevede l’esecuzione di sei mesi di lavori di pubblica utilità. La vicenda ha attirato l’attenzione sui comportamenti in ambito scolastico.