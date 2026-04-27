Siete incapaci maestra insultava bimbi delle elementari | svolgerà 6 mesi di lavori di pubblica utilità
Una maestra di una scuola elementare nel Pescarese, condannata in primo grado per maltrattamenti ai danni di alcuni bambini, è stata ammessa alla messa alla prova in appello. La docente aveva rivolto insulti e commenti offensivi ai bimbi durante le lezioni. La sentenza prevede l’esecuzione di sei mesi di lavori di pubblica utilità. La vicenda ha attirato l’attenzione sui comportamenti in ambito scolastico.
Una maestra di una scuola elementare del Pescarese, condannata per maltrattamenti in primo grado, è stata ammessa alla messa alla prova in appello. I giudici hanno riqualificato il reato in abuso dei mezzi di correzione, dovrà svolgere lavori di pubblica utilità per 6 mesi.🔗 Leggi su Fanpage.it
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