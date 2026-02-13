Sorso aggressione a una donna | 18 mesi di lavori di pubblica utilità per l’uomo che l’ha picchiata

A Sorso, un uomo ha ricevuto 18 mesi di lavori di pubblica utilità dopo aver picchiato una donna. La violenza è avvenuta durante un episodio di lite scoppiata davanti a un bar del centro. La decisione del giudice ha diviso i residenti, alcuni credono che la pena sia troppo lieve, altri che sia giusta.

Sorso, un anno e mezzo di lavori di pubblica utilità per l’aggressione: la sentenza che divide una comunità. Un uomo di 36 anni, Alessio Vizilio, è stato condannato dal tribunale di Sassari a un anno e mezzo di lavori di pubblica utilità per lesioni gravi nei confronti di una donna a Sorso, piccolo comune del nord Sardegna. L’aggressione, avvenuta lo scorso dicembre, ha causato alla vittima la frattura della mascella, degli zigomi e la rottura di quattro denti, in seguito a una lite scatenata da una discussione con la sua ex compagna. La sentenza ha sollevato un acceso dibattito sull’adeguatezza della pena e sulla necessità di una maggiore protezione per le vittime di violenza di genere.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su sorso aggressione Baby gang a Corciano, 9 mesi di lavori di pubblica utilità per le rapine ai danni dei ragazzini al centro commerciale Rieducazione e servizio alla città. Arrivano i lavori di pubblica utilità Il Comune di Busto Arsizio ha avviato i lavori di pubblica utilità per persone coinvolte in procedimenti giudiziari. Ultime notizie su sorso aggressione Argomenti discussi: Nuoro: calci e pugni in testa a una donna per rubarle le sigarette: denunciato un uomo; Sorso, il Comune cancella il Carnevale tradizionale: l’ira dei cittadini; Sassari: donna accoltellata in viale Italia, caccia all'aggressore. Sorso, 23enne investito e ucciso sulla statale 200: camminava al buio con la luce del cellulare accesa - facebook.com facebook