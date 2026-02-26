Causa un tamponamento a catena in cui muore una ex maestra delle elementari condannato a 5 anni e 4 mesi
Un incidente stradale avvenuto nel cremonese ha coinvolto più veicoli, portando alla tragica perdita di una ex insegnante delle elementari. La dinamica dell’incidente ha portato all’identificazione di un uomo, successivamente condannato a una pena di oltre cinque anni di reclusione. La vicenda ha suscitato molte reazioni nella comunità locale, che si interroga sulle cause e sulle responsabilità dell’accaduto.
Giovanni Paloschi è stato condannato a 5 anni e 4 mesi per omicidio stradale. Il 19 ottobre 2024 aveva causato il tamponamento a catena a Calcinato (Brescia) in cui morì l'ex maestra delle elementari Tecla Pluda. 🔗 Leggi su Fanpage.it
