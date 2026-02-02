Berceto auto si schianta contro il guardrail nella notte in l' A15 | un ferito in ospedale

La notte tra domenica e lunedì si è trasformata in un incubo sulla A15, poco prima dell’una. Un’auto ha perso il controllo e si è schiantata contro il guardrail, ferendo gravemente il conducente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno portato l’uomo in ospedale. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire, mentre i rilievi sono in corso.

Grave incidente stradale poco prima dell'una di notte tra domenica 1 e lunedì 2 febbraio. Per cause in corso di accertamento un'auto si è schiantata contro il guardrail mentre stava percorrendo l'autostrada A15 in direzione La Spezia. L'episodio si è verificato nei pressi del casello di Berceto. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, oltre ai vigili del fuoco e la polizia stradale. L'uomo, che ha riportato alcune ferite ma non è grave, è stato accompagnato al pronto soccorso di Pontremoli per accertamenti.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Approfondimenti su Berceto A15

