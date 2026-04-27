Sicurezza sul lavoro | nel 2025 attivati corsi specifici per cento imprenditori

Nel 2025, verranno attivati corsi specifici rivolti a cento imprenditori per rafforzare la sicurezza sul lavoro. La strategia di Confindustria Alto Adriatico si concentra su formazione e innovazione tecnologica, con l’obiettivo di ridurre i rischi per i lavoratori e migliorare le condizioni operative nelle imprese della zona. Le iniziative si inseriscono in un piano volto a aggiornare le competenze degli imprenditori e a promuovere ambienti di lavoro più sicuri.

Formazione e innovazione tecnologica: è questa la strategia di Confindustria Alto Adriatico, impegnata a ridurre al minimo i rischi per i lavoratori. In occasione della Giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro, in programma martedì 28 aprile, ha deciso di rafforzare ulteriormente.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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