A Modena si registra un aumento degli infortuni sul lavoro rispetto all’anno precedente, con un decesso in più e numeri che coinvolgono quasi tutti i settori. Il sindacato Cisl ha espresso preoccupazione per i dati, sottolineando la necessità di intervenire. La situazione evidenzia un trend negativo in termini di sicurezza, con numeri che richiedono attenzione immediata.

Un morto in più rispetto all’anno scorso, infortuni in aumento praticamente in tutti i settori. Per il sindcato Cisl, i dati modenesi sono preoccupanti. "I numeri sono ancora una volta impietosi: a Modena e provincia nel 2025 sono aumentati morti sul lavoro e infortuni. Tredici persone, tredici lavoratori non hanno fatto più ritorno a casa e questo deve spingere tutti, il sindacato non smetterà di dirlo mai, a fare di più. Migliorando gli strumenti di prevenzione ma anche usando, fino in fondo, le leve che già ci sono". Così Domenico Chiatto, segretario generale aggiunto di Cisl Emilia Centrale con delega alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, commenta i dati Inail 2025 su infortuni e morti nel territorio modenese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sicurezza sul lavoro: "Modena maglia nera. I numeri sono impietosi, dobbiamo reagire"

Articoli correlati

Dati impietosi sulla sicurezza sul lavoro, a Modena 13 vittime e infortuni in aumentoI dati completi dell'Inail sull'intero 2025 sono impietosi e fotografano una realtà provinciale in cui l'emergenza sicurezza è tutt'altro che risolta.

Tir e incidenti mortali, Genova maglia nera: i numeri, i casi e le proposte per la sicurezzaLa mappa degli incidenti più gravi avvenuti in città dal 2021 a oggi, tra le proteste di cittadini e associazioni, che suggeriscono una serie di...

Tutti gli aggiornamenti su Sicurezza sul lavoro Modena maglia nera...

Temi più discussi: Sicurezza sul lavoro: Modena maglia nera. I numeri sono impietosi, dobbiamo reagire; SICUREZZA SUL LAVORO, EMERGENZA A MODENA: 13 MORTI NEL 2025; Dati impietosi sulla sicurezza sul lavoro, a Modena 13 vittime e infortuni in aumento; Giornata nazionale contro la violenza sugli operatori sanitari e socio?sanitari: anche le Aziende modenesi rafforzano prevenzione, tutela e iniziative rivolte ai cittadini.

SICUREZZA SUL LAVORO, EMERGENZA A MODENA: 13 MORTI NEL 2025Tredici morti bianche e quasi 15mila denunce di infortuni. Questo il bilancio che i dati Inail tracciano sulla provincia di Modena nel solo 2025. Cifre che riaccendono i riflettori sul problema della ... tvqui.it

Modena, piaga infortuni sul lavoro: lo scorso anno 13 morti e 14mila infortuniSocietà: Crollano i tumori maligni dell apparato respiratorio (-75%), ma salgono al +200% i tumori maligni della cute ... lapressa.it

URMET: sistema flessibile di controllo accessi: Il sistema di controllo accessi Ipassan di Urmet e’ una soluzione ad alto contenuto tecnologico pensata per la gestione e la sicurezza degli accessi. Progettato per... #URMET #sistemaflessibile #controlloaccessi - facebook.com facebook

#Vicario obiettivo dell' #Inter, #Pagliuca: "Non sta giocando bene, non dà più quella sicurezza che dava prima" x.com