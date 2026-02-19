Infortuni sul lavoro in Emilia-Romagna in aumento | 92 morti nel 2025 crescono anche le malattie professionali

Nel 2025, l’Inail ha registrato un aumento delle denunce di infortunio sul lavoro in Emilia-Romagna, arrivando a 76 casi, con 92 morti complessivi. La causa principale riguarda incidenti nelle industrie manifatturiere e nei cantieri edili, spesso legati a mancanza di protezioni adeguate. Le malattie professionali sono in crescita, coinvolgendo principalmente operai e tecnici. La situazione si aggrava anche a causa di condizioni di lavoro più rischiose e di controlli meno frequenti. La regione si prepara a nuove misure di sicurezza.

Sul piano territoriale, le province in cui si è registrato un aumento sono quelle di Forlì-Cesena (+6,1% e 7.236 denunce), Bologna (+2,00% e 16.877 denunce), Ravenna (+2% e 7.155 denunce,) Ferrara (+1,7% e 4.242 casi), Modena (+1,4% e 14.823 casi) Secondo i più recenti dati Inail, nel 2025 le denunce di infortunio sul lavoro in Emilia-Romagna sono state 76.818, con un incremento dell'1,3% rispetto al 2024, pari a 950 casi in più.

