Lunedì 20 aprile 2026, un incontro sulla sicurezza sul lavoro si è svolto presso l’Urban Center di Enna. L’evento ha coinvolto rappresentanti di diverse imprese e istituzioni, che hanno discusso delle nuove norme e delle sfide legate alla tutela della salute nei luoghi di lavoro. La discussione ha riguardato principalmente le misure di sicurezza da adottare e le responsabilità delle aziende in materia di prevenzione.

L’Urban Center di Enna ha ospitato, in questa giornata di lunedì 20 aprile 2026, un importante incontro dedicato alla tutela della salute e della sicurezza nei contesti lavorativi. L’iniziativa, promossa dalla Confartigianato Imprese di Enna con il supporto del Comune locale e la sponsorizzazione del Gruppo Bonina, ha riunito un ampio ventaglio di professionisti, datori di lavoro e dipendenti per affrontare le recenti evoluzioni legislative che stanno ridisegnando i protocolli di prevenzione sul territorio. Il nuovo quadro normativo tra Accordo Stato-Regioni e Decreto Sicurezza. Il fulcro tecnico del seminario è stato l’analisi delle trasformazioni giuridiche introdotte dall’Accordo Stato-Regioni siglato il 17 aprile 2025, insieme alle disposizioni contenute nel Decreto Sicurezza.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sicurezza sul lavoro: nuove norme e sfide per le imprese di Enna

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