Sicurezza sul lavoro | 1.000 morti l’anno un’emergenza nazionale

Ogni anno in Italia, oltre 1.000 persone perdono la vita a causa di incidenti sul lavoro o malattie legate all’attività professionale. I numeri sono stati diffusi da enti ufficiali e rappresentano un dato allarmante che evidenzia una questione di sicurezza ancora irrisolta. Le statistiche si riferiscono sia a infortuni avvenuti sul luogo di lavoro che a malattie professionali riconosciute come cause di decesso.

? Cosa sapere In Italia oltre 1.000 lavoratori muoiono ogni anno per infortuni e malattie professionali.. La CGIL Abruzzo Molise denuncia l'insufficienza dei controlli e la carenza di ispettori.. Oltre mille lavoratori perdono la vita ogni anno in Italia, con una media che supera i tre decessi giornalieri, mentre le statistiche dell’Inail segnalano più di 88.000 denunce per malattie professionali che spesso degenerano in invalidità o morte. Questi dati, che delineano un quadro drammatico simile a un vero e proprio bollettino di guerra, diventano il fulcro della riflessione in occasione del 28 aprile, data dedicata alla salute e alla sicurezza sul lavoro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sicurezza sul lavoro: 1.000 morti l’anno, un’emergenza nazionale Carl Lutz, le diplomate qui défia le régime nazi Notizie correlate Leggi anche: Sicurezza sul lavoro: 10.000 ore per proteggere le imprese locali Morti sul lavoro: 67 vittime in un anno in Toscana, confermata la ‘zona gialla’Livorno e Massa Carrara le maglie nere in regione, con una incidenza da zona rossa. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: GIORNATA MONDIALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO; Decreto Primo Maggio, ecco le misure allo studio; I dispositivi di sicurezza sul lavoro non proteggono le donne?; ONCS – Celebrazione della Giornata Mondiale per la Sicurezza sul Lavoro. Sicurezza sul lavoro, irregolare l'89% delle ispezioni in LiguriaNel 2025 sono state 1356 le violazioni accertate. Calà (Cgil): I dati mettono a nudo un sistema basato su precarietà e bassi salari, con la rincorsa ai subappalti ... rainews.it 27/04/2026: Al via la libera consultazione delle norme UNI sulla salute e la sicurezza sul lavoroLa piattaforma web dedicata sarà attiva dal 28 aprile. In attuazione delle nuove misure introdotte dal cosiddetto decreto Sicurezza sul lavoro (decreto-legge 159 del 31 ottobre 2025, convertito con mo ... puntosicuro.it La Camera approva il secondo pacchetto sicurezza del governo Meloni: 33 articoli su violenza giovanile, forze dell’ordine e immigrazione. Polemiche sui rimpatri assistiti e stretta sulle proteste: multe fino a 20mila euro, fermi preventivi e più tutele penali per x.com È stato convocato per giovedì mattina in Prefettura, a Matera, il comitato provinciale per l’ordine e la pubblica sicurezza - facebook.com facebook