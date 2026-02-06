Morti sul lavoro | 67 vittime in un anno in Toscana confermata la ‘zona gialla’

In Toscana, il numero di morti sul lavoro resta alto. Nell’ultimo anno, sono state 67 le vittime registrate nella regione. Il governo ha confermato la zona gialla, anche se l’incidenza di decessi è ancora sotto la media nazionale. La situazione rimane preoccupante e richiede attenzione costante.

FIRENZE – Morti sul lavoro, ancora difficile la situazione in Toscana. "La Toscana conferma il posizionamento in zona gialla nella mappatura dell'emergenza, con un'incidenza di mortalità inferiore alla media nazionale. L'indice regionale si attesta a 30 morti ogni milione di lavoratori, contro una media nazionale di 33,3. Un dato che, pur collocando la regione in una fascia di rischio contenuto rispetto al resto del Paese, resta preoccupante: 67 vittime in un solo anno rappresentano un numero ancora troppo elevato. Inoltre, la presenza di province in zona rossa e arancione evidenzia forti criticità territoriali che richiedono interventi mirati, continui e non emergenziali.

