Decreto sicurezza vietati i coltelli ai minori | multe fino a 12mila euro e stop alle vendite online

Il governo ha deciso di vietare la vendita di coltelli e armi improprie ai minori, anche online. Chi viola la norma rischia multe fino a 12 mila euro. Il decreto entra in vigore per limitare l’accesso ai prodotti pericolosi ai più giovani e rafforzare la sicurezza nelle strade e sui social.

Il Governo ha approvato nuove norme che prevedono sanzioni da 500 a 12mila euro per chi dà armi o coltelli ai minori.

Nei giorni scorsi il governo ha approvato un nuovo decreto sicurezza che introduce misure più severe contro l’uso di armi bianche e la presenza di minori con coltelli.

Pacchetto sicurezza Viminale: stretta sui coltelli ai giovani

Bozza del decreto sicurezza, il pm può decidere il rilascio immediato dopo il fermo preventivoIl pm può decidere il rilascio immediato dopo il fermo preventivo. Sanzioni ai genitori di minori che portano coltelli vietati. Fabbricazione di esplosivi tra i reati ostativi all'ingresso in Italia. ansa.it

Decreto sicurezza, la stretta in Cdm. Ci sono l’accertamento di 12 ore e lo scudo penale x.com

Augusto Minzolini commenta il decreto sicurezza che verrà approvato in Consiglio dei ministri facebook