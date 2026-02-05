Il Governo ha approvato nuove norme che prevedono sanzioni da 500 a 12mila euro per chi dà armi o coltelli ai minori. Le multe colpiscono anche i genitori che non controllano i figli. La stretta si concentra sui casi di armi bianche usate da ragazzi troppo giovani, spesso in situazioni di rischio. Le nuove regole sono state modificate dopo le richieste del Quirinale, con l’obiettivo di fermare questa escalation di violenza tra i più giovani.

Nel Decreto legge Sicurezza varato oggi dal Consiglio dei ministri, dopo la limatura richiesta dal Quirinale, c’è una stretta che punta dritto a un nodo esplosivo: armi bianche e minori. L’idea è semplice e dura: non basta punire chi gira armato, bisogna tagliare l’accesso a monte - nei negozi, tra privati e soprattutto online. Sul fronte del porto fuori casa, il testo alza il livello di rischio penale: chi, senza giustificato motivo, porta strumenti con lama affilata o appuntita oltre 8 centimetri rischia reclusione da sei mesi a tre anni. La stessa pena scatta anche per una serie di lame «tipizzate»: pieghevoli da 5 centimetri in su, «a un taglio e a punta acuta», con blocco, a scatto o apribili con una mano, comprese le «a farfalla» e quelle camuffate o occultate in altri oggetti. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Decreto sicurezza, armi e coltelli ai minori: sanzioni da 500 a 12mila euro. Multe anche per i genitori

Il governo italiano si prepara ad adottare un nuovo pacchetto sicurezza, che prevede sanzioni per i genitori e misure specifiche per le scuole a rischio.

Il governo valuta l’introduzione di nuove misure per contrastare la crescente presenza di baby gang, con particolare attenzione alla vendita di coltelli ai minori.

