Sanità Marcello FdI | Prevedere prezzi calmierati per farmaci con ormone antiobesità

Da Lombardia a tutta Italia, si pensa a calmierare i prezzi dei farmaci contro l’obesità. Marcello di Fratelli d’Italia propone di rendere più accessibili gli agonisti del recettore Glp1, già usati in alcune regioni, soprattutto per chi ha meno risorse. L’obiettivo è aiutare chi lotta con il peso e favorire un accesso più equo alle cure.

Il consigliere regionale Nicola Marcello (FdI): "Serve, inoltre, prevedere modalità di accesso ulteriormente agevolate per le persone a elevata fragilità sociale" Garantire, come già avviene in Lombardia, l'accesso a prezzo calmierato ai farmaci agonisti del recettore Glp1 (ormone che regola glicemia e appetito) per il contrasto all'obesità, a partire dai soggetti a basso reddito. La richiesta arriva, con una nuova interrogazione rivolta alla giunta regionale, da Nicola Marcello (Fratelli d'Italia). "L'obesità e il sovrappeso - spiega il consigliere - rappresentano una delle principali criticità di sanità pubblica: condizioni riconosciute come fattori di rischio per numerose patologie croniche, fra cui il diabete di tipo due e le malattie cardiovascolari, determinando un aumento del ricorso alle prestazioni sanitarie e, quindi, dei costi assistenziali nel medio e lungo periodo".

