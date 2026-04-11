Il Comune di Rimini ha annunciato l'intenzione di mettere a disposizione due o tre hotel dismessi, attraverso acquisti o affitti, per creare nuovi alloggi destinati alle forze dell’ordine. Questa proposta arriva in risposta a richieste di rinforzi e pressing sul ministero, con l’obiettivo di aumentare la presenza delle forze dell’ordine in città. La proposta prevede, in cambio, un incremento del numero di agenti operativi sul territorio.

Rimini "merita più agenti". Per questo "il Comune è pronto ad acquistare o a prendere in affitto 2 o 3 hotel dismessi e ricavare nuovi alloggi da destinare alle forze dell’ordine. Ma in cambio chiediamo di aumentare gli organici di polizia e carabinieri in pianta stabile". Della questione se ne parla da tempo. Nei mesi scorsi il questore Ivo Morelli e il prefetto Giuseppina Cassone hanno incontrato l‘amministrazione e l’associazione albergatori, per cercare soluzioni. E da Palazzo Garampi, ribadisce l’assessore alla sicurezza Juri Magrini, "c’è la massima disponibilità ad acquisire o affittare immobili dismessi, per sistemarli e destinarli ad alloggi per le forze dell’ordine". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rinforzi, pressing sul ministero: "Alloggi per le forze dell’ordine. Ma in cambio vogliamo più agenti"

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