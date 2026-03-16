Val fortore Controlli sanzioni amministrative e sequestri di droga dei Carabinieri

I Carabinieri della Val Fortore hanno svolto controlli mirati coinvolgendo 29 pattuglie, con verifiche su persone, veicoli ed esercizi commerciali. Durante le operazioni sono state applicate sanzioni amministrative e sequestrate sostanze stupefacenti. Le operazioni sono state finalizzate a prevenire reati come furti, traffico di droga e frodi ai bancomat.

Controlli a tappeto dei Carabinieri in Val Fortore: 29 pattuglie impegnate tra verifiche su persone, veicoli ed esercizi commerciali per prevenire furti, droga e reati ai bancomat.. Nell’ultimo fine settimana i Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, coordinati dal Comando Provinciale di Benevento, hanno messo in campo un servizio di controllo del territorio nei Comuni della Val Fortore per contrastare i reati predatori, specie in danno degli sportelli bancomat e postamat, lo spaccio ed il consumo di sostanze stupefacenti e per garantire il rispetto del Codice della Strada, impiegando 29 pattuglie che hanno controllato 108 persone, 101 veicoli e 10 esercizi pubblici. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Val fortore. Controlli, sanzioni amministrative e sequestri di droga dei Carabinieri Articoli correlati Leggi anche: Val Fortore. Lotta alla droga, prevenzione dei reati predatorio e controlli in strada dei carabinieri Controlli straordinari dei Carabinieri a Colleferro e Valmontone: sanzioni, denunce e sequestriContinuano incessanti i servizi di controllo straordinario del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Colleferro, nei territori di... Contenuti e approfondimenti su Val fortore Controlli nel Fortore: sanzioni stradali e due segnalazioni per drogaNell’ultimo fine settimana i Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, coordinati dal Comando Provinciale di Benevento, hanno messo in campo un servizio straordinario di controllo del te ... ntr24.tv Controlli a tappetto della polizia in strada e nei locali pubblici: diverse sanzioni e una denunciaVIBO VALENTIA – Nella serata di ieri gli agenti della polizia hanno messo in atto una massiccia operazione di controlli sul territorio che ha interessato non solo la città di Vibo Valentia ma anche ... quicosenza.it