Sicurezza Fratelli d' Italia distribuisce spray antiaggressione in piazza Diaz

Questa mattina, in piazza Diaz a Lecco, i candidati di Fratelli d'Italia al Consiglio Comunale hanno allestito un gazebo, distribuendo spray antiaggressione ai cittadini. Durante l'iniziativa, hanno incontrato diversi residenti, dialogando direttamente con loro sui problemi legati alla sicurezza urbana. L'evento è stato organizzato per promuovere misure di protezione personale e coinvolgere la comunità sulle questioni di sicurezza locali.

Si è svolto questa mattina in piazza Diaz a Lecco il gazebo organizzato dai candidati di Fratelli d'Italia al Consiglio Comunale Leonardo Valessina e Alessandra Rota, che hanno incontrato numerosi cittadini in un confronto diretto sul tema della sicurezza urbana. Nel corso della mattinata sono.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Rho, scappa all’alt e picchia un vigile: arrestato dopo un inseguimento grazie allo spray antiaggressioneRho (Milano), 14 febbraio 2026 – Nel pomeriggio di ieri, una pattuglia del Pronto intervento della Polizia locale di Rho ha intimato l'alt a una Alfa... Aggressione in via Toscana: Lega, Forza Italia Fratelli d’Italia chiedono interventi immediati su sicurezza e prevenzioneIl grave episodio di violenza avvenuto in via Toscana, all’uscita dagli istituti scolastici della zona, ha scosso la comunità locale. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Dl Sicurezza: via libera al Senato, rafforziamo tutela cittadini; DL Sicurezza approvato al Senato: il provvedimento passa alla Camera; Il decreto sicurezza è legge: il governo vara subito anche il decreto correttivo. La firma di Mattarella. In Aula l'opposizione canta Bella ciao, ira di Salvini. Meloni: legalità non negoziabile; Più sicurezza vuol dire più libertà. Sicurezza a Ravenna, Fratelli d’Italia: Servono risposte, non ideologiaQuanto accaduto in via Fiume Abbandonato non è solo un fatto di cronaca gravissimo, ma il simbolo di una gestione della sicurezza urbana che a Ravenna mostra sempre più crepe. Un giovane di 24 anni, ... ravennawebtv.it Sondaggio, il Decreto Sicurezza non convince gli italiani: per il 43,6% non rende sicuri, a preoccupare di più sono furti e rapineIl sondaggio realizzato per Affaritaliani da Roberto Baldassari, direttore generale dell’istituto demoscopico Lab21 ... affaritaliani.it Ieri sera, al termine dell’ultima partita di campionato, l’impegno dei nostri operatori ha garantito la sicurezza dei cittadini durante i festeggiamenti organizzati dal Benevento calcio che, in occasione della promozione in serie B, ha fatto sfilare la squadra e il suo - facebook.com facebook Re Carlo III, misure di sicurezza per la visita di oggi a Washington. Trump: "Non vedo l'ora di incontrarlo" x.com