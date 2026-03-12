Aggressione in via Toscana | Lega Forza Italia Fratelli d’Italia chiedono interventi immediati su sicurezza e prevenzione

In via Toscana, all’uscita dagli istituti scolastici, si è verificata un’aggressione che ha coinvolto diverse persone. La notizia è stata rilanciata da rappresentanti di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia, che chiedono interventi immediati per garantire maggiore sicurezza e prevenzione. La vicenda ha attirato l’attenzione di residenti e genitori, preoccupati per la situazione nella zona.