Rho scappa all’alt e picchia un vigile | arrestato dopo un inseguimento grazie allo spray antiaggressione

Un uomo ha reagito violentemente a un controllo della polizia a Rho, colpendo un vigile e fuggendo a bordo di un’auto. La scena si è svolta ieri pomeriggio, quando gli agenti hanno fermato un’auto di colore grigio, ma il conducente ha tentato di scappare dopo aver ricevuto l’alt. Durante l'inseguimento, il soggetto ha usato uno spray antiaggressione contro uno dei vigili, che lo ha poi arrestato poco dopo.

Rho (Milano), 14 febbraio 2026 – Nel pomeriggio di ieri, una pattuglia del Pronto intervento della Polizia locale di Rho ha intimato l'alt a una Alfa 147 di colore grigio. Il c onducente, M.C., 45 anni, invece di fermarsi, è fuggito ed è nato così un inseguimento. Gli agenti hanno allertato la Centrale Operativa di corso Europa, che ha inviato nella zona altre due pattuglie contattando anche una pattuglia dei carabinieri di Rho. La Polizia locale è riuscita a fermare il fuggitivo, ma l'uomo, uscito dall'abitacolo dell'auto, ha aggredito gli agenti. Durante la colluttazione uno degli agenti ha ripotato una contusione al volto per un pugno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

