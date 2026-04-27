L'assessore regionale ha dichiarato di non voler ripresentarsi alle prossime elezioni e di mantenere il suo impegno di supporto al presidente in carica. La decisione è stata comunicata in un momento di discussione politica sulla candidatura personale per un secondo mandato. Resta quindi confermato il legame tra l’assessore e il presidente, senza nuove candidature o promesse di incarichi futuri.

? Cosa sapere L'assessore Edy Tamajo conferma il sostegno al presidente Schifani per il mandato regionale.. Il forzista punta sulla continuità politica e su nuovi bandi da 120 milioni di euro.. L’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo ha ribadito la sua fedeltà al progetto di Schifani, respingendo ogni ipotesi di una candidatura alternativa per il prossimo mandato regionale. In un momento in cui le dinamiche interne a Forza Italia in Sicilia attraversano fasi di trasformazione e confronto, l’ex calciatore, che oggi ricopre il ruolo di vicepresidente della Camera dei deputati, ha scelto la linea della continuità. Le dichiarazioni del forzista arrivano mentre il partito affronta nuove fasi organizzative con la nomina di Nino Minardo come commissario regionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sicilia, Tamajo dice no al bis personale: resta il patto con Schifani

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