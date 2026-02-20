Matteo Salvini ha annunciato in Sicilia che, dopo la conferma di Schifani, potrebbe candidare un governatore leghista. Durante un incontro a Messina, il leader della Lega ha spiegato che il partito vuole rafforzare la propria presenza nell’isola, puntando su candidati locali. Salvini ha anche sottolineato che la regione rappresenta un obiettivo importante per la crescita del partito. In vista delle prossime elezioni, il leader leghista ha parlato di una strategia più aggressiva per conquistare nuovi consensi in Sicilia.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’intervento al direttivo regionale a Messina. La Lega guarda avanti e alza l’asticella delle proprie ambizioni in Sicilia. Intervenendo al direttivo regionale del partito in corso a Messina, il leader Matteo Salvini ha tracciato una prospettiva politica chiara per l’isola. “ Siamo in crescita e avremo tutto il tempo per immaginare che, dopo uno Schifani bis alla Regione, possa arrivare anche un governatore della Lega in Sicilia ”, ha dichiarato Salvini, come riportato in una nota ufficiale del partito. Obiettivo Regione. Le parole del segretario rappresentano un segnale politico preciso: la Lega punta a consolidare la propria presenza e a giocare un ruolo sempre più centrale nel governo dell’isola. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Salvini rilancia in Sicilia: “Dopo Schifani bis, perché non un governatore leghista?”

Leggi anche: Prove di disgelo tra Salvini e Schifani: via libera alla Tardino e apertura sul bis del governatore

Leggi anche: Che fantasia, la sinistra chiede le dimissioni del governatore. Schifani e Salvini al lavoro: “Parliamo di cose serie”

Salvini in Sicilia: Fondi per il maltempo senza toglierli al Ponte

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.