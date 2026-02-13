Sicilia | Rinnovo contratti regionali per un milione di dipendenti Schifani guarda al futuro del personale pubblico

Il presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, ha firmato oggi l’accordo per il rinnovo dei contratti regionali che riguarda un milione di dipendenti pubblici, tra cui insegnanti, operatori sanitari e funzionari, in risposta alle richieste di aumenti salariali e miglioramenti delle condizioni di lavoro. La firma è avvenuta nella sede della Regione a Palermo, durante una cerimonia a porte chiuse, mentre sul tavolo si vedeva una copia del contratto con evidenti firme e timbri ufficiali. Schifani ha detto che l’obiettivo è garantire stabilità e prospettive di crescita al personale pubblico, anche attraverso investimenti e innovazioni organizzative

Rinnovo Contratti Regionali in Sicilia: Schifani Firma per un Milione di Dipendenti e Guarda al Futuro. La Regione Siciliana ha siglato un nuovo contratto per i propri dipendenti, un accordo che interessa oltre un milione di lavoratori pubblici dell’isola. L’intesa, formalizzata presso l’Aran, mira ad allineare le retribuzioni e le condizioni di lavoro al livello nazionale, ponendo le basi per un rinnovato investimento nel capitale umano della pubblica amministrazione siciliana. Il Presidente Renato Schifani ha annunciato l’accordo, sottolineando l’impegno a proseguire con il rinnovo contrattuale anche per il triennio successivo.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su sicilia rinnovo Zangrillo sul rinnovo dei contratti: “No ad aumenti a pioggia, non premiano il merito. 20 miliardi per il rinnovo dei contratti fino al 2027” Zangrillo commenta il rinnovo dei contratti nella pubblica amministrazione, evidenziando la necessità di premiare il merito invece di concedere aumenti generici. Tutte le misure approvate dalla Finanziaria, Schifani: "Una manovra che guarda al futuro" Tutte le misure approvate dalla Finanziaria sono finalizzate a sostenere la crescita e la stabilità economica del Paese. Ultime notizie su sicilia rinnovo Argomenti discussi: Via libera al terzo rinnovo del contratto dei regionali, gli aumenti in busta e le nuove regole; Lavoratori civili del ministero della Difesa, ecco quali le prospettive per il personale operante in Sicilia; Contratti, formazione e circoli, l'impegno di Assostampa: Rafforziamo il sindacato in tutte le sezioni della Sicilia; Modello C2 storico online, come scaricarlo e i link per ogni Regione. Firmato il contratto per i dipendenti della Regione SicilianaLa firma all'Aran riguarda il triennio 2022-2024. Previsti aumenti a regime, a decorrere dal 1 gennaio 2024, di 119 euro mensili per i coadiutori, 157 euro mensili per gli assistenti, 193 euro mensili ... rainews.it Firmato il contratto dei dipendenti regionali, ecco gli aumentiPALERMO – Firmato all’Aran il contratto 2022-2024 per il personale del comparto della Regione Siciliana. Lo annuncia il presidente Renato Schifani, sottolineando che si tratta del terzo accordo ... livesicilia.it Sicilia. Firmato contratto per i dipendenti della Regione, Schifani: «Già al lavoro sul rinnovo 2025-2027». - facebook.com facebook