Sicilia | 31 milioni per l’idrogeno contro il caro energia

La regione Sicilia ha approvato un investimento di 31 milioni di euro destinato a sostenere lo sviluppo della filiera dell'idrogeno nell'isola. La decisione mira a favorire progetti e iniziative legate alla produzione e all'utilizzo di questa fonte energetica, con l’obiettivo di affrontare il caro energia e promuovere le energie rinnovabili. La misura si inserisce in un piano più ampio di interventi regionali nel settore energetico.

? Cosa sapere La Regione Sicilia stanzia 31 milioni di euro per potenziare la filiera dell'idrogeno.. L'investimento mira a ridurre i costi energetici industriali e a sviluppare la mobilità sostenibile.. La Regione Sicilia ha approvato uno stanziamento da 31 milioni di euro per potenziare la filiera dell’idrogeno, puntando a colmare il divario energetico causato dai costi proibitivi delle bollette e dalla volatilità dei mercati internazionali. Il piano strategico mira a diversificare le fonti e garantire maggiore autonomia all'isola, intervenendo su innovazione, mobilità e riconversione produttiva attraverso contributi a fondo perduto. Parallelamente, l'obiettivo è completare i termovalorizzatori di Palermo e Catania, che entro il 2028 saranno pronti a generare 50 megawatt di energia sfruttando il ciclo dei rifiuti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sicilia: 31 milioni per l’idrogeno contro il caro energia Notizie correlate Energia, dalla Regione oltre 31 milioni di euro per lo sviluppo della filiera dell’idrogenoOltre 31 milioni di euro di fondi Fesr 2021-2027 per lo sviluppo della filiera dell’idrogeno in Sicilia. Idrogeno verde, dalla Regione oltre 31 milioni per nuove imprese energeticheOltre 31 milioni di euro per sostenere lo sviluppo della filiera dell’idrogeno in Sicilia. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Energia, 12 milioni di euro per finanziare l'installazione di impianti fotovoltaici nelle abitazioni; La Rai sceglie la Sicilia per Capodanno: cosa succederà a Palermo; Trasporti, Wizz Air rafforza collegamento con la Sicilia: nuovo volo per Palermo; Sicilia Rai convenzione da 4 mln | Capodanno da Palermo in tv. Un piano da 350 milioni per depurazione e acque reflue in Sicilia: via a 30 progettiL’accordo assegna alla Sicilia 5,3 miliardi di euro di risorse Fsc. Negli ultimi mesi si registra un’accelerazione significativa: ad aprile 2026 risultano oltre 350 interventi in fase di attuazione, ... blogsicilia.it Sicilia, pacchetto da 25 milioni per il caro carburante: Schifani annuncia emendamentoLa Regione Siciliana vara un emendamento da 25 milioni di euro per sostenere autotrasporto, agricoltura e pesca colpiti dall’aumento dei carburanti. Schifani: Misura necessaria per salvaguardare impr ... corrieretneo.it Il centro commerciale Poseidon passa di mano #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook Una nuova Flotilla ha preso il largo dalla Sicilia x.com