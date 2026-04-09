Idrogeno verde dalla Regione oltre 31 milioni per nuove imprese energetiche

La Regione siciliana ha deciso di destinare oltre 31 milioni di euro del programma Fesr 2021-2027 per finanziare progetti nel settore dell’idrogeno verde. La delibera approvata dalla giunta regionale prevede risorse dedicate a iniziative di produzione, trasformazione e utilizzo industriale di questa fonte energetica. Le risorse saranno destinate a sostenere lo sviluppo di nuove imprese e impianti nel territorio siciliano, con l’obiettivo di promuovere la filiera dell’idrogeno.

Oltre 31 milioni di euro per sostenere lo sviluppo della filiera dell’idrogeno in Sicilia. La giunta della Regione siciliana ha approvato una delibera che destina risorse del programma Fesr 2021-2027 a nuovi investimenti legati alla produzione, alla trasformazione e all’utilizzo industriale. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Confartigianato Abruzzo: "Bene i 3 milioni dalla Regione, ma servono nuove risorse per un vero rilancio delle imprese"Soddisfatta Confartigianato Abruzzo per la riprogrammazione di 3 milioni di euro annunciata dall’assessore regionale alle Attività produttive Tiziana... Comunità energetiche, dalla Regione 2,5 milioni. Legacoop: "Occasione per rafforzare i territori"“Il nuovo bando della Regione dedicato alle Comunità energetiche rinnovabili rappresenta un’occasione per rafforzare le iniziative dei territori e... Temi più discussi: Forum Italo-Bavarese sull'Idrogeno; Flop idrogeno verde in Umbria, nessuna domanda per il bando: slitta al 9 giugno il Progetto Bandiera da 27 milioni; La Regione Umbria posticipa i termini del bando per il Progetto Bandiera sull’idrogeno green; Idrogeno verde, Bnef: Entusiasmo ciclico e pochi investimenti. Idrogeno verde, dalla Regione oltre 31 milioni per nuove imprese energeticheFondi europei del programma Fesr destinati allo sviluppo della filiera nell’Isola: contributi a fondo perduto fino a 10 milioni per progetti industriali legati alla produzione e all’utilizzo dell’idro ... agrigentonotizie.it Notizie dalla GiuntaTrieste, 30 lug - La Regione è fortemente impegnata per lo sviluppo di una catena dell'idrogeno, non solo attraverso la messa a disposizione di fondi per progetti e iniziative come quello per la ... regione.fvg.it Approdo Calabria. . La massa critica e gli ostacoli burocratici all'idrogeno verde - facebook.com facebook In Olanda, dove l’eolico raggiunge fattori di carico del 40%, l’idrogeno verde costa 13 volte più dell’idrogeno da steam reforming. In Italia il solare raggiunge il 23% di load factor solo in Sicilia. Sta roba grida vendetta. x.com