Negli ultimi anni, la questione delle tensioni tra Stati Uniti, Israele e Iran ha attirato l’attenzione internazionale, con ripercussioni che si riflettono anche sulle persone comuni. Dalla crisi energetica al problema della fame nel mondo, molte delle conseguenze sono dirette o indirette di questo scontro geopolitico. Ricorda un episodio del 1987, quando una nave italiana fu danneggiata nel Golfo Persico, portando il governo a intervenire per salvaguardare le rotte commerciali.

Era il 1987 quando la motonave italiana Jolly Rubino, colpita da una mina nel Golfo Persico durante la guerra tra Iran e Iraq, costrinse il governo di Giovanni Goria a uscire dall’esitazione e a inviare una task force navale per bonificare le acque e proteggere le rotte commerciali. Roma ci aveva messo mesi a decidersi, nonostante le pressioni degli Stati Uniti. Ma quando la minaccia si fece concreta non ci fu più spazio per la prudenza diplomatica e l’Unione dell’Europa Occidentale costituì un apposito nucleo di comando a Londra. Quasi quarant’anni dopo, il copione si ripete, in proporzioni ben più vaste: lo Stretto di Hormuz è di nuovo al... 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Dal caro bollette alla fame mondiale: chi paga il conto della guerra di Usa e Israele all’Iran?

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