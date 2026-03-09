Israele usa il fosforo bianco in Libano su aree civili Human Rights Watch punta il dito sull’Idf denunciando l’ennesimo crimine di guerra

Human Rights Watch ha accusato l’esercito israeliano di aver impiegato fosforo bianco in aree civili del Libano, provocando incendi e danni ai civili. Le testimonianze riportano un cielo notturno illuminato a giorno, seguito da fumo denso e incendi incontrollati che si diffondono rapidamente. La denuncia si concentra sull’uso di questa sostanza nelle zone abitate, senza indicare motivazioni o cause.

Prima il cielo notturno illuminato a giorno a Beirut in Libano, poi il fumo denso e biancastro, e subito dopo incendi incontrollati che si espandono a macchia d'olio inghiottendo tutto quello che incontrano. Non si tratta di una scena qualsiasi proveniente dal teatro di guerra dove l'Idf si sta scontrando con le forze filo iraniane di Hezbollah, ma di qualcosa di davvero inquietante. Questo almeno è quanto afferma Human Rights Watch, che accusa le forze armate di Israele di aver utilizzato munizioni al fosforo bianco su aree residenziali nel Paese confinante. Israele usa munizioni al fosforo bianco in Libano, la denuncia di Human Right Watch. Il caso ruota attorno a un attacco del 3 marzo 2026 a Yohmor, nella parte meridionale del Libano.