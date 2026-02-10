Si schianta contro un palo | muore 54enne

Un uomo di 54 anni ha perso la vita questa mattina in un incidente stradale. Stava tornando a casa dal lavoro, percorrendo una strada conosciuta, quando la sua auto si è schiantata contro un palo. Nonostante i tentativi di soccorso, l’uomo è morto sul colpo. La polizia sta ancora ricostruendo la dinamica dell’incidente.

Era uscito di casa per andare al lavoro, come ogni mattina. Un tragitto breve, poche centinaia di metri, lungo il quale ieri ha trovato la morte. Cristian Urbinati, 54 anni, originario di Rimini e residente a Villa Verucchio, ha perso la vita nell’ incidente avvenuto ieri poco dopo le 7, non lontano dalla sua abitazione. L’uomo, un operaio specializzato nel settore metalmeccanico dipendente della Cmd, stava andando al lavoro in scooter. Erano circa le 7.20 quando, all’incrocio tra le vie Rita Atria e Trario, per cause ancora da chiarire il 54enne ha perso il controllo del mezzo. Lo scooter è finito a terra e Urbinati è stato sbalzato sull’asfalto con violenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

