Incidente mortale | 52enne napoletano si schianta contro un palo Enel

Un uomo di 52 anni di Napoli ha perso la vita in un incidente stradale a Casoria, quando si è schiantato contro un palo Enel. L’incidente è avvenuto nel corso della giornata, coinvolgendo un veicolo e provocando la morte immediata del conducente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Un tragico incidente si è verificato ieri pomeriggio a Casoria, portando alla morte di un uomo di 52 anni, identificato come Sergio Caccavallo. L’impatto è avvenuto all’improvviso, causando una scena drammatica e suscitando profondo cordoglio nella comunità locale. Le autorità, coordinati dai Carabinieri della Stazione di Casoria, hanno avviato immediatamente le indagini per chiarire la dinamica dei fatti. Il sinistro ha avuto luogo in via Sannitica, lungo il tratto che conduce ad Afragola. Testimoni raccontano di aver visto l’auto, una Citroen Xsara, sbandare bruscamente, per poi schiantarsi violentemente contro un palo dell’Enel situato a bordo strada. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

LORIS AVEVA 36 ANNI È MORTO IN UN INCIDENTE SUL LAVORO NELL'EX ILVA A TARANTO Un altro incidente mortale si è verificato allo stabilimento ex Ilva di Taranto. Un lavoratore dell’indotto è precipitato nel vuoto durante le pulizie di un na facebook