A 13 anni chiama il 112 in piena notte e fa arrestare il padre che picchia la madre nel Milanese

Una ragazzina di 13 anni ha chiamato il 112 nel cuore della notte, portando all’arresto del padre di 36 anni, accusato di aver aggredito la madre. La ragazza ha udito le urla e i colpi in casa nel Milanese, e ha deciso di chiamare i carabinieri per aiutarla. Quando i militari sono arrivati, hanno trovato l’uomo ancora in piedi, mentre la donna mostrava evidenti segni di violenza.