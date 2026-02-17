A 13 anni chiama il 112 in piena notte e fa arrestare il padre che picchia la madre nel Milanese
Una ragazzina di 13 anni ha chiamato il 112 nel cuore della notte, portando all’arresto del padre di 36 anni, accusato di aver aggredito la madre. La ragazza ha udito le urla e i colpi in casa nel Milanese, e ha deciso di chiamare i carabinieri per aiutarla. Quando i militari sono arrivati, hanno trovato l’uomo ancora in piedi, mentre la donna mostrava evidenti segni di violenza.
Un uomo di 36 anni è stato arrestato in flagranza di reato per aver picchiato la moglie. A chiamare il 112 e richiedere l'intervento dei carabinieri è stata la figlia 13enne della coppia.
