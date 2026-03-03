Truffato con la app della banca Così mi hanno prosciugato il conto

Un utente di Ancona ha riferito di aver subito una truffa tramite l’app della banca, dopo aver ricevuto un messaggio che segnalava tentativi di operazioni di pagamento dal suo conto. In seguito, ha constatato che il suo saldo era stato prosciugato. L’uomo ha consultato la app del suo istituto di credito, trovando evidente che qualcuno aveva effettuato transazioni non autorizzate.

Ancona, 3 marzo 2026 – Consulta la App della banca da cellulare quando gli arriva un messaggio dove l'istituto di credito lo informa che qualcuno stava cercando di fare delle operazioni di pagamento dal suo conto corrente. Subito dopo riceve una telefonata da un numero fisso, che indicava il nome del suo istituto di credito, dove un operatore gli ha fatto fare con l'inganno quattro bonifici istantanei facendogli crede che così avrebbe bloccato il tentativo di phishing, una truffa online. Una tecnica ben studiata Una manovra ben studiata che in pochi minuti ha sottratto dal conto corrente bancario di un 65enne di Cupramontana quasi 29miia euro.