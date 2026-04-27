Il 25 aprile a Milano, durante le celebrazioni per la liberazione, è stato segnalato un episodio di intolleranza nei confronti di un gruppo militare. La Brigata Ebraica, presente alla parata, è stata allontanata tra insulti e minacce da parte di alcuni partecipanti. Questo fatto ha suscitato reazioni e richiami alla memoria storica, mentre si continua a discutere sui comportamenti durante le commemorazioni pubbliche.

Caro direttore Feltri, quanto accaduto a Milano il 25 aprile mi ha lasciato sgomento. La Brigata Ebraica è stata di fatto allontanata dal corteo tra insulti e minacce. Secondo lei, è stato giusto deviarla per evitare tensioni o avrebbe dovuto restare, come tutti gli altri, all'interno della manifestazione? Edoardo Brambilla Caro Edoardo, non c'è nulla di più pericoloso, per una democrazia, di quando la violenza si traveste da giustizia e l'intolleranza si maschera da virtù. Ciò che è accaduto a Milano il 25 aprile non è un episodio isolato, ma il sintomo di una malattia più profonda. E il filo rosso che lo lega a quanto avvenuto poche ore dopo a Washington, dove Donald Trump è stato preso di mira da un uomo armato, è evidente: si chiama odio ideologico.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Si invoca l'antifascismo, si pratica l'intolleranza

Notizie correlate

Leggi anche: La parità di genere non si celebra, si pratica

Il vero antifascismo è votare SìLa seconda questione, ben più rilevante, riguarda un’amnesia volontaria che si è magicamente palesata nella memoria del fronte unico...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Democrazia, memoria e responsabilità civile. L’attualità della Resistenza - Left; 25 Aprile, il sindaco: Anacronistico l’antifascismo. Bufera alla festa della Liberazione a Biella; 25 aprile: quando la Sinistra sceglie la vergogna; Il contro 25 Aprile dei neofascisti a Dongo: Una provocazione, il prefetto di Como vieti il raduno.

Lezione sull’antifascismo: Al Livi si fa propaganda. Replica dei giovani dem: È un’accusa pericolosaUn botta e risposta a distanza, carico di tensioni politiche e simboliche, si è acceso attorno al liceo Livi, finendo per coinvolgere movimenti giovanili, partiti, sindacati e la dirigenza scolastica. lanazione.it

Il vero antifascismo è votare SìLa brillante iniziativa politica con cui il Partito democratico ha creato una simmetria molto suggestiva e molto originale (complimenti allo staff dei creativi) tra l’essere a favore del referendum ... ilfoglio.it

«Restiamo uniti». Un Trump inedito invoca la coesione dopo l’attentato x.com

La Lazio, con la grinta di sempre, invoca il ritorno di Nicolò Rovella, un centrocampista che ha dimostrato carattere e tenacia. #lazionews #Lazio #Rovella #CoppaItalia - facebook.com facebook