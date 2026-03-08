La parità di genere non si celebra si pratica

Il 8 marzo, a Bergamo, si propone come un giorno dedicato non solo alle parole sulla parità di genere, ma anche a iniziative concrete che possano tradursi in azioni quotidiane. È un momento in cui si invita a passare dalla riflessione all’impegno reale, con l’obiettivo di promuovere un cambiamento tangibile attraverso pratiche condivise e azioni misurabili.

Bergamo. L’8 marzo può essere un’occasione concreta di riflessione e impegno. Un momento in cui alle parole seguono azioni misurabili da costruire e consolidare ogni giorno. Multi  – società di consulenza marketing e sviluppo d’impresa con sede a Bergamo – ha scelto la strada della responsabilità concreta. Un impegno che non si esaurisce in una sola giornata, ma che contribuisce, anno dopo anno, a costruire una cultura inclusiva trasversale a ogni livello dell’organizzazione. Nel 2022 questo percorso è stato riconosciuto a Giovanna Ricuperati con la Mela d’Oro nell’ambito del premio Women Value Company, promosso dalla Fondazione Marisa Bellisario e dal Gruppo Intesa Sanpaolo, dedicato alle PMI che si distinguono per politiche innovative e inclusive, valorizzazione del talento femminile e soluzioni efficaci di welfare aziendale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

