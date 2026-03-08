La parità di genere non si celebra si pratica

Il 8 marzo, a Bergamo, si propone come un giorno dedicato non solo alle parole sulla parità di genere, ma anche a iniziative concrete che possano tradursi in azioni quotidiane. È un momento in cui si invita a passare dalla riflessione all’impegno reale, con l’obiettivo di promuovere un cambiamento tangibile attraverso pratiche condivise e azioni misurabili.

Bergamo. L’8 marzo può essere un’occasione concreta di riflessione e impegno. Un momento in cui alle parole seguono azioni misurabili da costruire e consolidare ogni giorno. Multi – società di consulenza marketing e sviluppo d’impresa con sede a Bergamo – ha scelto la strada della responsabilità concreta. Un impegno che non si esaurisce in una sola giornata, ma che contribuisce, anno dopo anno, a costruire una cultura inclusiva trasversale a ogni livello dell’organizzazione. Nel 2022 questo percorso è stato riconosciuto a Giovanna Ricuperati con la Mela d’Oro nell’ambito del premio Women Value Company, promosso dalla Fondazione Marisa Bellisario e dal Gruppo Intesa Sanpaolo, dedicato alle PMI che si distinguono per politiche innovative e inclusive, valorizzazione del talento femminile e soluzioni efficaci di welfare aziendale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Nino Simeone (lista Fico): “Il Pd parla di parità di genere ma non la pratica in giunta regionale”"La posizione dei Dem in Campania è politicamente incomprensibile e in aperta contraddizione con le posizioni nazionali del Pd".

I guai di Petrecca, dalla redazione sul piede di guerra alla parità di genere: si dimetterà?Le Olimpiadi invernali sono partite malissimo per Paolo Petrecca, il direttore di RaiSport, e dentro la redazione qualcuno sussurra che nel ciclismo...

Cgil, lotta alla parità di genere: L’8 marzo non è una festa. Proclamati scioperi a fine turnoL’annuncio per la giornata di domani contro la subcultura machista e la disparità economica. La segretaria Cattani: Con uguali mansioni e responsabilità, troppe donne percepiscono salari inferiori ... msn.com

Aimo e Nadia i primi a garantire la parità di genere. Moroni: Vogliamo far stare bene le personePionieri nella lotta al gender gap nell’alta cucina. La ceo del gruppo: Se un’azienda riconosce il ruolo, le donne trovano spazio per crescere. E vale per ... repubblica.it

Una ricerca condotta in 29 Paesi rileva che sulla parità di genere un ragazzo su quattro ha opinione reazionarie. Gli uomini più adulti, al confronto, appaiono persino femministi. Che cosa sta succedendo x.com

8 marzo, CISL: “Parità ancora lontana, serve un cambiamento reale” - facebook.com facebook