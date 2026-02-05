Il vero antifascismo è votare Sì

Questa mattina il Partito Democratico ha lanciato una campagna per sostenere il sì nel referendum. La proposta mira a rafforzare il fronte antifascista attraverso un messaggio chiaro e diretto. Molti cittadini si sono già espressi a favore, vedendo nell’iniziativa un modo concreto di opporsi alle derive autoritarie. La campagna sta facendo discutere, mentre si aspetta il voto che potrebbe cambiare le regole del paese.

La seconda questione, ben più rilevante, riguarda un’amnesia volontaria che si è magicamente palesata nella memoria del fronte unico dell’antifascismo italiano. Il centrosinistra cerca da anni un modo per dimostrare che il centrodestra sia pericoloso in quanto fascista: fanno i moderati ma sempre quelli sono, con tutti quei busti che hanno in soggiorno. E in questo senso ogni occasione è buona per provare a versare benzina nell’unico motore che il fronte progressista è in grado di far funzionare (a forza di vedere nostalgici del fascismo ovunque, poi, spesso ci si dimentica di vedere i fascisti del presente, ma parlare di CasaPound è ovviamente più semplice che parlare di Putin o di Hamas). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

