Si ferisce al volto con la motosega | 42enne finisce in ospedale

Un uomo di 42 anni è rimasto ferito al volto mentre utilizzava una motosega in un'area di lavoro a Caiazzo. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio e ha richiesto l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno trasportato l’uomo in ospedale per le cure del caso. Le autorità stanno conducendo le verifiche sulle cause dell’incidente.

Un uomo di 42 anni è rimasto gravemente ferito mentre stava lavorando con una motosega. L’incidente si è verificato a Caiazzo.Secondo quanto ricostruito, il malcapitato stava utilizzando l’attrezzo da lavoro quando, per motivi ancora in corso di accertamento, gli è sfuggito da mano ferendolo al. 🔗 Leggi su Casertanews.it Leggi anche: Si ferisce con la motosega lavorando nel suo terreno agricolo: uomo di Moscufo finisce in ospedale Monte San Giovanni Campano, 64enne si ferisce con una motosega, elitrasportato al "Gemelli"Un pomeriggio di lavoro domestico si è trasformato in un’emergenza sanitaria ieri, sabato 17 gennaio 2026. Temi più discussi: Cade tra i banchi e si ferisce al volto. Scuola condannata a pagare 20 mila euro ai genitori di un bimbo; Litigano per il parcheggio in centro storico: donna prende a pugni un uomo e lo ferisce al volto; Svenimento in piazza a Chioggia: ragazza colta da un malore dopo la caduta di un uomo ferito; Aprilia, aggredisce un minore e lo ferisce al volto: arrestato 25enne. Sparatoria in pieno centro a Milano nella notte: uomo di 42 anni ferito al voltoGli agenti della questura hanno rinvenuto alcuni bossoli a terra e stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona ... ilfattoquotidiano.it Litigano per il parcheggio in centro storico: donna prende a pugni un uomo e lo ferisce al voltoUna lite per un parcheggio si è trasformata in una violenta aggressione nel centro storico di San Marino, con ... msn.com Finisce la fuga di Elia Del Grande, su un’auto rubata cerca di scappare e ferisce un carabiniere Il killer dei fornai è stato rintracciato dai carabinieri - facebook.com facebook Si ferisce all’addome con un colpo d’arma da fuoco, portato a Pisa con l’elisoccorso x.com